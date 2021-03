Sardegna zona bianca ma una scuola elementare chiusa a Cagliari per casi Covid in classe

La Sardegna è in zona bianca, tutto o quasi riaperto ma nelle ultime ore sono diversi i campanelli d'allarme. Ieri, la maxi rissa con tanto di assembramento davanti ad un bar a Nuoro e oggi alcuni casi Covid all'interno di una scuola a Cagliari e la contestale chiusura della struttura.

Con un’ordinanza il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha infatti chiuso la scuola Primaria San Michele e conseguentemente sono state interrotte le attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti a causa di alcuni casi di infezione da Covid-19.

Il provvedimento di stop, temporaneo e in via precauzionale, permetterà la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche. La scuola resterà chiusa sino 19 marzo, fatta salva l’eventuale revoca anticipata per presente provvedimento a seguito degli esisti dei tamponi.

Campanelli d'allarme, dunque, che fanno ricordare a chi non avesse memoria che la guardia non va mai abbassata, neanche nelle zone dove i contagi sono davvero minimi.

