Assalto ai vaccini in Sicilia, sempre più categorie richiedono le dosi

Assalto ai vaccini in Sicilia. Ieri anche il personale delle linee siciliane di trasporto pubblico e private che ha ricevuto il via libera dalla Regione e sarà vaccinato in tempi brevi. Sono invece fuori dal piano vaccinale – scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola - i lavoratori delle società partecipate del Comune di Palermo che garantiscono i servizi essenziali e di pubblica utilità, dall’acqua al gas, dalla raccolta dei rifiuti ai trasporti.

Una richiesta per la somministrazione del vaccino arriva anche per il personale della Servizi ausiliari Sicilia che fornisce uomini, mezzi e strutture per lo più alle aziende sanitarie regionali. I malati oncologici si sentono invece abbandonati dalle Istituzioni e anche la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica lancia l’allarme vaccini.

Da oggi operativo il centro vaccinale Urban Center dell’Asp di Siracusa: a regime saranno in funzione 24 postazioni.

