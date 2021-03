Coronavirus, 592 nuovi positivi in Sicilia e 10 morti. Crescono i casi in Italia: +23.641

Crescono i contagi da Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 592 i nuovi positivi (ieri 519) su 26.236 tamponi processati. Il tasso di positività è del 2,2%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 19.727 contagiati di cui 662 ricoverati in ospedale (-8), 121 in terapia intensiva (+1), 18.944 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 131.862 mentre i decessi con i 10 di oggi arrivano a 4.223. Dall'inizio della pandemia sono 155.812 le persone contagiate in Sicilia.

Continua a preoccupare l'andamento della pandemia nel Palermitano con altri 254 casi, molto più delle altre province siciliane. A seguire c'è Catania con 79 nuovi contagi, Messina con 63, Agrigento con 45, Ragusa con 43, Caltanissetta con 36, Trapani con 32, Siracusa con 29 e infine Enna con soli 11 casi.

A livello nazionale sono 23.641 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.046.762. Ieri i contagi sono stati 24.036. Sono invece 307 le vittime in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 99.578. Sono 355.024 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 378.463. Il tasso di positività è del 6,6%, in aumento di 0,3 rispetto al 6,3% di ieri.

Attualmente i positivi in tutta Italia sono 465.812 (+9.342), 442.540 le persone in isolamento domiciliare (ieri 433.571). I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.701 (ieri 20.374) di cui 2.571 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.481.372 con un incremento di 13.984 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (5.658), seguita dall’Emilia-Romagna (3.232), Campania (2.843) e Piemonte (1.793).

