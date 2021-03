Coronavirus, diminuisce il numero degli alunni positivi nelle scuole siciliane

Diminuisce il numero degli alunni della scuola dell'infanzia, del I e II ciclo positivi al Covid nelle scuole siciliane. È quanto emerge dal bollettino elaborato dall'Ufficio scolastico regionale. Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni della scuola dell'infanzia e del I ciclo positivi al Coronavirus si conferma in diminuzione. Il valore è infatti passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,20% del 1° marzo 2021.

In valore assoluto, rispetto al 19 novembre 2020, c'è un decremento pari a 103 alunni positivi in meno per l’infanzia (-50%), a 481 per la primaria (-53%) e a 576 per il I grado (-62%).

Anche considerando le scuole del II ciclo, il raffronto tra la prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, e l’attuale evidenzia una diminuzione dell’incidenza degli alunni positivi al Covid. Tale valore è passato dallo 0,27% dell’8 febbraio 2021 allo 0,19%.

I dati, fa sapere l'Ufficio Scolastico Regionale, "sono confrontabili in quanto per le settimane in cui si è svolta la rilevazione il riscontro delle scuole si è attestato in un range 93% - 98% rispetto alle scuole di Infanzia e I ciclo della regione".

Questi dati, sicuramente incoraggianti, sottolineano, ancora una volta, come la scuola non sia il luogo principale di trasmissione; dispositivi di protezione, distanziamento e igienizzazione stanno infatti contribuendo a rendere meno "pericolosi" gli istituti scolastici.

A partire da questa settimana, l'Ufficio Scolastico comunicherà anche i dati relativi al personale docente e Ata. In entrambi i casi, l’incidenza dei lavoratori attualmente positivo è bassa. In particolare per il personale docente l’incidenza è pari allo 0,33% mentre per il personale Ata allo 0,31%.

