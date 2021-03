Vaccini, una sola dose per chi ha già avuto il Covid: arriva la circolare

Una o due dosi per chi ha già contratto il Coronavirus? Le scuole di pensiero si sono divise nell'ultimo periodo tra chi sostiene che basti una sola dose e chi invece due anche perchè in base alla distanza tra quando ci si è ammalati e la prima dose potrebbero essere passati anche moltissimi mesi.

Ieri, a sciogliere tutti i dubbi su cosa accadrà in Italia ci ha pensato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, che durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi nella quale è stato illustrato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo, ha dichiarato che basterà una sola dose.

"Per quanto riguarda i soggetti che sono stati già infettati in passato da Sars-Covid 2 domani (oggi per chi legge, ndr) verrà diffusa una circolare del dipartimento generale della prevenzione" del ministero della Salute, "per la quale c'è stato un parere sia dell’Aifa sia del Css, in cui per i soggetti già infettati ci sarà una sola dose di vaccino in quanto l’infezione svolge di fatto un ruolo di 'priming'. Questo con la sola eccezione dei soggetti immunodepressi".

