Reddito di cittadinanza, pagamento di febbraio: ecco le due date della ricarica

In arrivo la mensilità di febbraio per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Sono due le date per il pagamento del sussidio per quanto riguarda il mese in corso.

Nello specifico, chi ha presentato la domanda prima di febbraio incasserà la rata a partire da sabato 27 febbraio. È probabile però che i pagamenti inizieranno già a partire da oggi.

Chi invece ha presentato la domanda per il sussidio entro il 28 febbraio 2021, riceverà la prima mensilità da parte dell'Inps a partire dal prossimo 15 marzo. Il beneficiario riceverà la carta di cittadinanza direttamente da Poste Italiane con accreditata la cifra che gli spetta.

