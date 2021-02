Coronavirus, un sito indica quanto si dovrà attendere per essere vaccinati

Tutti, o quasi, vorrebbero conoscere la data in cui riceveranno la somministrazione del vaccino ma ad oggi, tra ritardi organizzativi, campagna vaccinale differente tra le varie regioni, continui tagli di dosi da parte delle case farmaceutiche, lockdown e pericolo varianti, nessuno può dare certezze.

Un nuovo portale cerca però dare una risposta indicativa. Si tratta del "Calcolatore per l'attesa per il vaccino contro il Covid-19" realizzato e pubblicato dalla matematica Anna Szczepanek e Anna Wójcicka, che ne ha curato la traduzione in italiano. È sufficiente inserire i dati relativi a età, professione e stato di salute per ottenere una data indicativa di vaccinazione. Questa previsione si basa sulle caratteristiche personali (età e presenza di patologie, per esempio) messe a confronto con il piano nazionale suddiviso per categorie e fasi di somministrazione.

Ovviamente non è nulla di ufficiale e al momento, è bene ribadirlo, nessuno può dare una risposta certa alla domanda: "Quando potrò vaccinarmi?"

