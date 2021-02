Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Ingoglia dirigente Assostampa Sicilia

È morto a Palermo il giornalista Giovanni Ingoglia, vice presidente del Consiglio regionale dell’Assostampa siciliana. Ingoglia, che aveva 76 anni, è stato a lungo collaboratore e corrispondente dell’Unità da Trapani.

Impegnato da tempo con vari ruoli nel sindacato dei giornalisti, era stato anche organizzatore di vari eventi culturali e della promozione della cultura del corallo. al tempo in cui era presieduta da Ludovico Corrao.

"Giovanni Ingoglia era sempre stato un riferimento morale e professionale per i giornalisti trapanesi, giovani e meno giovani. Aveva iniziato la sua carriera alla redazione palermitana de L’Unità, poi era stato a L'Ora di Palermo dove aveva stretto un forte legame con il direttore Bruno Carbone, e infine alla redazione trapanese del quotidiano" afferma il segretario provinciale dell’Assostampa, Vito Orlando.

"Era quindi divenuto per lunghi anni capo ufficio stampa della Provincia regionale di Trapani, e a lui si deve l’applicazione nel 2005, tra i primi, del contratto di lavoro giornalistico per gli addetti stampa pubblici in Sicilia - aggiunge - Fino al giugno 2018 era stato segretario provinciale dell’Assostampa trapanese, quando aveva lasciato per essere eletto nel Consiglio regionale dell’Associazione siciliana della stampa, di cui era vicepresidente, ma mai aveva fatto mancare il suo contributo di idee". Assostampa è vicina "in questo difficile momento alla famiglia, e in particolare alla figlia, Assia, e alla collega Maria Emanuela".

