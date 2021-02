Vaccini anti-Covid in Italia, Farmindustria: necessari 4-6 mesi dall'inizio della produzione

In Italia dovranno trascorrere almeno dai 4 ai 6 mesi dell'inizio della produzione di vaccini anti-Covid per ottenere il prodotto.

Un percorso che non risulta immediato, dunque, come conferma il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi specificando che questo iter di produzione verrà chiarito nell'incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti che dovrebbe tenersi domani.

"La produzione di un vaccino - spiega Scaccabarozzi - non è come realizzare altri farmaci: un vaccino è un prodotto vivo, non di sintesi, va trattato in maniera particolare. Il vaccino deve avere una bioreazione dentro una macchina che si chiama bioreattore. Insomma, non è che si schiaccia un bottone ed esce la fiala, da quando si inizia la produzione passano 4-6 mesi".

"Bisogna essere consapevoli - ha aggiunto il numero uno di Farmindustria - che le aziende che si trovano in Italia, per produrre il vaccino devono avere le macchine necessarie. Importante anche l'infialamento: alcune hanno già delle macchine per questo passaggio della produzione, ma bisogna vedere se sono adatte a infialare proprio quei vaccini. Alla Catalent di Anagni per esempio lo stanno già facendo con Astazeneca e lo faranno anche con il preparato di Johnson&Johnson".

