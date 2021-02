Coronavirus: altri 411 casi in Sicilia e 18 decessi, i ricoveri scendono sotto quota mille

Sono 411 i nuovi contagi in Sicilia registrati nelle ultime ore a fronte di 19.677 tamponi. Il tasso di positività sale al 2,1%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Diminuiscono i ricoveri ospedalieri -16, così come scendono le terapie intensive -2. Sono 18 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 29.180 positivi di cui 846 ricoverati in ospedale, 143 in terapia intensiva e 28.191 in isolamento domiciliare.

Dall'inizio della pandemia sono 148.990 le persone contagiate. Salgono a 115.811 le persone guarite mentre i decessi, con i 18 di oggi, giungono a 3.999.

A livello nazionale, sono 13.452 i nuovi positivi (ieri erano stati 14.931). Le vittime sono invece 232, ieri erano state 251. I tamponi sono 250.986, in netta diminuzione rispetto ai 306.078 di ieri. Il tasso di positività sale a 5,4% (ieri era al 4,87%). I decessi sono 232, in calo rispetto ai 251 di ieri, per un totale di 95.718 vittime dall’inizio dell’epidemia.

