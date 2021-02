Coronavirus, 44 positivi al Pagliarelli di Palermo: la mappa dei focolai nelle carceri

I numeri più consistenti si registrano nel carcere milanese di Bollate con 77 positivi (72 asintomatici), di cui 2 ricoverati in ospedale. Ma la mappa del contagio da Covid 19 nei penitenziari attraversa da Nord a Sud tutto il Paese, passando per il Centro.

Così il secondo carcere per casi è quello di Chieti, con 49 contagiati (2 in ospedale, 43 asintomatici e 4 con sintomi). Segue il penitenziario romano di Rebibbia, che con le sue varie articolazioni arriva a 48 contagiati, di cui 5 in ospedale e tutti gli altri, ad eccezione di uno, asintomatici. Per quanto riguarda il Sud, è ancora attivo il focolaio nel carcere Lorusso Pagliarelli di Palermo con 44 positivi.

