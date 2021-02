Vaccino, in Sicilia arrivano 29 mila dosi di AstraZeneca e Moderna: ecco dove saranno consegnate

Prosegue la campagna di vaccinazione in tutta Italia e continuano ad arrivare le dosi da somministrare. Il corriere espresso Sda di Poste Italiane, scortato dai carabinieri, consegnerà nelle prossime ore in Sicilia 28.900 dosi di vaccino AstraZeneca e Moderna.

Le dosi verranno recapitate alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.000), Palermo (6.800), Erice Casa Santa (4.200), Siracusa (2.400), Ragusa (2.400), Agrigento (2.800), Caltanissetta (2.200) ed Enna (2.100).

Intanto, in Sicilia, prosegue la prenotazione da parte degli over 80 che dovrebbero iniziare ad essere vaccinati già a partire dal prossimo 20 febbraio. La prima regione a somministrare le dosi agli anziani è stata ieri la Liguria, presso la Casa della Salute di Asl3 a Genova-Quarto e in tutte le aziende sanitarie liguri il Silver Vaccine Day: 450 cittadini liguri con più di 80 anni individuati casualmente dall’anagrafe sanitaria, per avviare in modo simbolico le prossime tappe del piano vaccinale.

© Riproduzione riservata