Già in Sicilia 20mila dosi di vaccino AstraZeneca: ecco a chi sarà somministrato entro la settimana

Arrivate oggi in Sicilia le prima 20 mila dosi del vaccino di AstraZeneca, entro fine mese le dosi complessive saranno 102mila. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans, col governatore Nello Musumeci.

Quattromila le dosi consegnate all'Asp di Palermo che domani ne riceverà ulteriori 4.610 di vaccino Pfizer Biontech.

La somministrazione del vaccino di AstraZeneca comincerà questa settimana e riguarderà due categorie: forze dell'ordine e armate, e dipendenti delle scuole (fascia di età compresa tra i 18 e i 55 anni).

"Valuteremo se iniziare entrambi gli elenchi in parallelo o se partire da uno di questi, aspettiamo la decisione della Conferenza Stato-Regioni - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - Le sedi di vaccinazione in questa fase saranno i centri vaccinali. La prossima settimana si opererà anche nei nove hub provinciali. Sull'andamento di questa campagna, anche in relazione a ulteriori disponibilità di vaccini - ha proseguito Razza - è in corso da parte della Regione il recepimento dell'accordo con la Medicina generale. Ieri ho incontrato i vertici di Federfarma perché la Sicilia intende dare esecuzione alla norma della legge di stabilità per coinvolgimento delle farmacie nelle vaccinazioni".

Intanto, sono circa 76 mila le prenotazioni in poco più di 24 ore. Da ieri mattina, quando è stata avviata la campagna sul target over 80, si sono prenotate 76.041 persone: nove su dieci via web, il resto tramite call center. Palermo, Catania e Messina sono le province in cui si è registrato il maggior numero di soggetti con età superiore a 80 anni.

