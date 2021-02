Allarme varianti Covid, arrivano le Faq dell'istituto superiore di sanità: ecco come difendersi e individuarle

Anche le varianti Covid hanno le loro Faq e arrivano dall'Istituto superiore di sanità. Sale dunque l'allerta dopo i casi in aumento in Italia. A preoccupare è soprattutto la variante inglese, più contagiosa e letale, come ha confermato anche Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. I timori derivano anche dalla consapevolezza che sta ulteriormente mutando, complicando l'individuazione del virus.

Sui test per individuare le varianti: "Per potere discriminare se un'infezione è determinata da una variante è necessario un test specifico altamente specialistico che è detto sequenziamento, in cui si determina la composizione esatta del genoma del virus".

Come difendersi dunque? "Al momento non sono emerse evidenze scientifiche della necessità di cambiare le misure, che rimangono quindi quelle già in uso: mascherine, distanziamento sociale e igiene delle mani. La possibilità di venire in contatto con una variante deve comunque indurre particolare prudenza e stretta adesione alle misure di protezione", scrive l'Iss.

Per l'azione di monitoraggio delle varianti in Italia, l'analisi, si ricorda nelle Faq, viene effettuata dai laboratori delle singole regioni, sotto il coordinamento dell'Istituto superiore di Sanità.

Il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) raccomanda di sequenziare almeno circa 500 campioni selezionati casualmente ogni settimana a livello nazionale, con le seguenti priorità: individui vaccinati contro Sars-CoV-2 che successivamente si infettano nonostante una risposta immunitaria al vaccino; contesti ad alto rischio, quali ospedali nei quali vengono ricoverati pazienti immunocompromessi positivi a Sars-CoV-2 per lunghi periodi; casi di reinfezione; individui in arrivo da paesi con alta incidenza di varianti Sars-CoV-2; aumento dei casi o cambiamento nella trasmissibilità e/o virulenza in un'area; cambiamento nelle performance di strumenti diagnostici o terapie; analisi di cluster, per valutare la catena di trasmissione e/o l'efficacia di strategie di contenimento dell'infezione.

