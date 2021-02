Regione, due autisti di assessori positivi al Covid: allarme in giunta

La notizia girava già nella serata di ieri ma è stamani che è diventata ufficiale e ha provocato il panico in giunta. Due autisti di altrettanti assessori regionali, Mimmo Turano (Attività produttive) e Alberto Pierobon (Rifiuti), sono risultati positivi al Covid.

Già così ci sarebbero i presupposti per far scattare l'allarme. Ma la preoccupazione in tutti i rami dell'amministrazione è amplificata dal fatto che domenica anche questi due assessori erano presenti alla riunione della giunta convocata da Musumeci in un albergo di Pergusa. Lì tutta la squadra del presidente è rimasta chiusa per una intera giornata nella stanza a stretto contatto, seppure con le mascherine indossate.

La coincidenza di eventi ha fatto scoppiare il panico. Appresa la notizia, molti assessori e gran parte degli staff si sono recati di buon mattino a effettuare il tampone. Anche perché si è potuto ricostruire il contagio e si è capito che i due autisti erano positivi già da qualche giorno.

Dunque i punti di contatto potrebbero essere stati parecchi. Fino a ora non ci sarebbero altri positivi ma in molti uffici non tutto il personale ha fatto il test e per questo motivo la situazione è ancora tesa. Anche gli assessori non hanno nascosto la forte preoccupazione sospendendo, almeno per stamani, il lavoro che dovrebbe portare nel pomeriggio alla stesura della Finanziaria.

