Coronavirus, Crotone oggi provincia "Covid free" e Agrigento ci va vicina: un solo contagio

C'è una provincia che non registra nuovi casi di Coronavirus quest'oggi in Italia: si tratta di Crotone, in Calabria, che può vantare uno zero nella casella dei nuovi positivi. Hanno sfiorato la giornata "Covid free" anche Agrigento, Sondrio e Iserna, le quali hanno registrato un solo positivo nel loro territorio. Due invece i contagi a Terni e tre ad Aosta.

La provincia con più contagi quest'oggi è stata quella di Napoli con 718 nuovi casi, seguita da Roma con 432, Torino 372 e poi Palermo con 330. Nella top ten anche Catania, ottava, con 226 positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, con 329 vittime.

I casi da inizio epidemia sono in totale 2.560.957, i morti 88.845. Gli attualmente positivi sono 447.589 (-6.379), i dimessi e guariti 2.024.523 (+13.975), in isolamento domiciliare ci sono 425.077 persone (-6.580).

© Riproduzione riservata