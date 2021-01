Papa Francesco a dieta, così Bergoglio curerà la sciatalgia

Papa Francesco a dieta: dovrà perdere qualche chilo per curare la sciatalgia. Un disturbo che affligge il pontefice da alcune settimane e che oggi lo ha costretto a parlare seduto nell'udienza alla Rota in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Dovrei parlare in piedi ma voi sapete che la sciatica è un ospite un po' molesto. Vi chiedo scusa, vi parlerò seduto", ha detto stamattina Bergoglio.

Qualche giorno fa, si era parlato di un intervento chirurgico, notizia smentita dal Vaticano. Il Papa dovrà semplicemente mettersi a dieta e perdere circa 7-8 chili per stare meglio.

La sciatalgia ha costretto il pontefice a rinunciare ad alcune celebrazioni pubbliche, dal Te Deum di fine anno alla messa in San Pietro per la Giornata della Parola, domenica scorsa.

© Riproduzione riservata