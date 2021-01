Coronavirus, bollettino del 25 gennaio: in Sicilia 885 nuovi casi e 34 vittime

Sono 885 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia, 34 le vittime. I tamponi processati sono stati 20.808, numeri che dunque restano pressoché invariati rispetto a ieri e un tasso di positività identico. Sul fronte ospedaliero invariato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, aumenta di otto unità quello dei ricoverati in regime ordinario.

Questa la suddivisione per province dei nuovi contagi odierni: Palermo è la provincia più colpita con 386 casi, seguita da Catania con 208 e da Messina con 166. Poi Caltanissetta 74, Siracusa 26, Trapani e Ragusa 11, Enna 2 e infine Agrigento con un solo positivo al Covid.

Sono 8.561 invece i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 2.475.372. L’incremento delle vittime, invece, è di 420, che porta il numero complessivo ad 85.881. In base ai dati del bollettino del ministero della Salute, gli attualmente positivi in Italia sono 491.630, con un calo di 7.648 rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’epidemia sono invece 1.897.861 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.787. Sono 143.116 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 216.211. Il tasso di positività continua lievemente a salire ed è ora al 5,98% (ieri era al 5,3%).

Salgono i ricoveri in terapia intensiva e tornano a crescere anche quelli nei reparti ordinari. Sono 2.421 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 21 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 150. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.424 pazienti, in aumento di 115 unità rispetto a ieri.

