Si chiama Emanuela Loi come la zia e sarà poliziotta: chi è la nipote dell'agente di scorta di Borsellino

Porta lo stesso nome della zia, Emanuela, e come lei vuole entrare in polizia. È la nipote di Emanuela Loi, agente della polizia di scorta a Paolo Borsellino, morta nella strage di via D'Amelio.

Nata 5 mesi dopo il terribile attentato (ha 28 anni), originaria di Monastir, inizierà il corso per diventare agente della polizia di Stato il prossimo 27 gennaio 2021: "Indossare la divisa sarà come continuare una missione che mia zia non riuscì a portare a termine, credo nello Stato e nei valori della nostra Repubblica, sarò orgogliosa di coronare il mio sogno". Lo fa sapere il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra.

"Per questi ragazzi che ancora dimostrano quanta fiducia ci sia nello Stato è necessario continuare a lavorare, a resistere, ad insistere, perché il futuro non dovrà riservarci altre stragi come quelle che hanno segnato la nostra storia 30 anni fa! Grazie Emanuela!", conclude Morra.

