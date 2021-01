Bimba di 18 mesi picchiata e violentata dal compagno della madre: orrore in provincia di Como

Orrore in provincia di Como. Non è stato un incidente a provocare la morte, lo scorso 11 gennaio, di una bambina di 18 mesi di Cabiate. Secondo quanto rivelano gli accertamenti medico legali, la piccola è stata "ripetutamente picchiata" e "violentata".

In carcere, per questo motivo, è finito il compagno della madre: solo in casa, quando la bimba era stata trovata agonizzante dalla nonna materna, aveva sostenuto che si era tirata addosso una stufa mentre giocava.

