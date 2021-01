Scuole aperte, Ricciardi: "Pericoloso rimettere gli studenti in circolazione"

«Le evidenze scientifiche oggi ci dicono che rimettere in circolazione milioni di persone, siano essi studenti che operatori scolastici, è estremamente pericoloso». Lo ha affermato ad Agorà su Rai 3 Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza.

«Di fatto in questo momento la circolazione di tante persone in luoghi chiusi, soprattutto perchè non è stato potenziato adeguatamente il sistema dei trasporti, è per me molto pericolosa. Quindi - ha concluso Ricciardi - io non condivido la decisione di lasciare alla responsabilità dei politici dei dati scientifici che oggi sono assolutamente inoppugnabili».

Già ieri, Ricciardi si era detto in disaccordo con il nuovo Dpcm: Serve «un lockdown nazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi». In questa fase «è inutile perdere tempo con le zone multicolore» che vanno bene «in un’epidemia discendente, non nella fase attuale di plateau o di crescita».

