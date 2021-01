Melilli, ruba 7 bottiglie di alcolici e le nasconde nel giubbotto: arrestato 25enne messinese

Lo hanno sorpreso a rubare ben 7 bottiglie di super alcolici nascondendole all'interno del giubbotto per poi tentare la fuga. I carabinieri di Priolo Gargallo hanno arrestato il 25enne Antonino Lombardo Facciale, siracusano ma originario di Messina, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio.

L'uomo è finito in manette dopo che aveva trafugato dagli scaffali del supermercato “Conad” di Melilli ben 7 bottiglie di vari super alcolici. Dopo essere entrato nel supermercato aveva girovagato per le corsie con atteggiamento sospetto, tanto da essere notato dal personale della sicurezza che, visto il furto, ha allertato i carabinieri.

I militari hanno bloccato il soggetto prima che potesse dileguarsi definitivamente e riuscendo anche a recuperare interamente la refurtiva, poi restituita al supermercato. Il giovane era stato poche ore prima già denunciato a piede libero da personale della polizia di Stato per un furto simile. Proprio per questo è stato questa volta arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata