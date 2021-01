Voragine nel parcheggio dell'ospedale del Mare a Napoli, evacuato il Covid center

Una enorme voragine si è aperta stamane alle 7 circa nel parcheggio dell’ospedale del Mare a Napoli. Il cedimento è stato accompagnato da un boato che ha spaventato personale, pazienti e residenti in zona e ha fatto temere una esplosione. I vigili del fuoco, ancora al lavoro, escludono una deflagrazione e sono orientati al cedimento strutturale. La voragine ha inghiottito diverse auto, ma non ci sono al momento feriti. Sul posto i carabinieri.

La parte in cui si è verificato il cedimento è adiacente all’ospedale modulare creato come Covid center nella scorsa primavera per sopperire alla necessità di nuovi posti di terapia intensiva e subintensiva, lungo via Paciolla, verso la statale. La struttura è stata evacuata. Una voragine quindi distante dal Covid hospital e dalla struttura ospedaliera vera e propria.

In questi giorni Napoli è stata flagellata da piogge, circostanze che, data la strutturale fragilità del terreno su cui sorge la città, da sempre generano voragini.

