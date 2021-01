Coronavirus, l'Italia è prima in Europa per vaccinazioni e ottava nel mondo: la classifica

L'Italia, dopo un primo momento di adattamento piuttosto lento, adesso sembra correre sul fronte delle vaccinazioni. E così in pochi giorni dall'avvio delle prime punture, ecco che l'Italia si pone al primo posto in Europa.

Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid e all’ottavo posto nella classifica mondiale.

È quanto emerge dall’attività di ricerca raccolta nel sito Our World in Data, le cui fonti sono i ministeri della Salute dei vari Paesi. Ai primi dieci posti, nell’ordine, ci sono Israele, Emirati Arabi, Bahrain, Stati Uniti, Gran Bretagna, Danimarca, Russia, Italia, Germania e Canada.

Intanto, oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato, attraverso una nota, che "i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, come tutto il personale sanitario, hanno la priorità nelle vaccinazioni. E, come già previsto dal piano strategico, avranno un ruolo fondamentale in fasi diverse della campagna di somministrazione del vaccino anti Covid-19".

