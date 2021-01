Allarme contagi da Coronavirus in Sicilia: primi per ricoveri e terzi per nuovi casi e tasso di positività

Crescono i nuovi positivi in Sicilia e aumenta anche il tasso di positività. Gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus nell'Isola allarma e ci pone al terzo posto in Italia sia per nuovi casi che per percentuale positivi/tamponi. Ma non sono soltanto questi i numeri che ci tengono in ansia perchè tra decessi e nuovi ricoveri la nostra regione si pone, purtroppo ai vertici.

Chi ha registrato più nuovi contagi ieri è stato il Veneto con 1.682 a fronte di 8.134 tamponi, ponendosi al secondo posto per tasso di positività (+ 20,7%). Chi invece ha eseguito più test molecolari è il Lazio con 9.759 di cui 1.334 positivi.

E la Sicilia? È tra le regioni che effettua più tamponi, ben 7.597 nelle ultime 24 ore ma è anche quella che registra i maggiori contagi 1.391 in un solo giorno. Il tasso di positività è così schizzato al 18,3% molto più alto della media che è del 13,8% e questo dato ci pone al terzo posto. Prima, in questa particolare classifica che è di fondamentale importanza nell'assegnazione delle restrizioni da parte del governo, è ancora Trento che ha registrato il 29,8% con 193 positivi su 647 tamponi. Segue il Veneto con il 20,7% con 1.682 nuovi positivi su 8.134 tamponi.

Poi ecco che la Sicilia si è piazza al terzo posto anche per numero di decessi nelle ultime 24 ore: 34 morti. La regione che ha registrato più vittime è stata l'Emilia Romagna (+54), seguita dal Veneto (+50).

Altro dato preoccupante è quello dei ricoveri che soltanto ieri sono stati 44 ed in questo caso la Sicilia ha registrato il dato più alto di tutta Italia.

Nuovi contagi, persone che entrano in ospedale, morti, tasso di positività: la nostra regione in sole 24 ore si è posta tra le regioni con i dati peggiori.

