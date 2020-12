Coronavirus in Sicilia: nell'ultima settimana contagi in calo del 19%, meno ricoveri e più guariti

Cala la curva di contagi in Sicilia negli ultimi sette giorni. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5.087, valore più basso del 19,8% rispetto alla settimana scorsa. I tamponi positivi sono pari al 10,5% di quelli effettuati nella settimana. Con riferimento ai casi testati, la percentuale di positivi nella settimana è pari al 17,0%, in diminuzione rispetto al 17,4% della settimana scorsa. Il numero degli attuali positivi è pari a 33.167, 716 in meno rispetto alla settimana precedente.

Con riferimento a tutti i tamponi effettuati dall'inizio dei controlli, la percentuale di quelli positivi sul totale dei tamponi effettuati è pari al 7,5%. I ricoverati sono 1201, di cui 174 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana scorsa sono diminuiti di 53 persone (-4 il numero di ricoverati in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 82 nuovi ingressi in terapia intensiva (in diminuzione rispetto ai 93 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (54.151) è cresciuto di 5.660 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 60,4% (domenica scorsa era pari al 57,4%). Il numero dei deceduti, pari a 2.298, è invece aumentato di 143 persone rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (domenica scorsa 2,5%).

I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).

