Coronavirus, l'ex governatore Totò Cuffaro dimesso dall'ospedale

Migliorano le condizioni dell’ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, ricoverato nelle scorse settimane a causa del Covid. Oggi Cuffaro è stato dimesso.

A darne notizia è lo stesso Cuffaro: "C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico... Sono io. Non era scontato che ci fossi. Grazie ai medici, agli infermieri e ai sociosanitari del 118, del Pronto Soccorso e della Radiologia dell’Ospedale Cervello, della semi intensiva dell’ospedale Civico e soprattutto dell’Unita Rianimazione Intensiva dell’ISMETT. Grazie a tutti voi per il vostro affetto e per le vostre preghiere. Vi voglio tanto bene", afferma.

© Riproduzione riservata