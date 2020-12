Cambia la Ztl a Trapani, parcometri disattivati

Con una ordinanza sindacale, Giacomo Tranchida ha emanato una serie di disposizioni dopo che il Governo Nazionale ha promulgato il Decreto Legge che regola la mobilità nel territorio, definendo come «Zona Rossa», oltre al 24 e il 25, anche il 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.

In queste giornate, a Trapani, è sospeso il servizio di parcheggio pubblico a pagamento come convenuto con l’ATM, viene autorizzata la circolazione in ZTL del centro storico della città e la sosta per 30 minuti negli stalli gialli riservati ai residenti per assistere i familiari bisognosi, esponendo il disco orario indicante l’orario di inizio sosta; vengono disattivati i parcometri in tutte le aree concesse a parcheggio pubblico a pagamento e vengono sospesi, dal oggi al 6 gennaio, il divieto di sosta con rimozione per la pulizia automatizzata delle strade onde contenere oltremodo la mobilità dei cittadini.

Inoltre, nei giorni di «Zona Rossa» saranno chiusi Cimitero Comunale, Campo CONI, Villa Pepoli e Villa Margherita, mercato di piazzale Ilio con conseguente sospensione del relativo servizio di pulizia di piazzale Ilio, Mercato del contadino di via lungomare Dante Alighieri, CCR mobili e CCR fisso del lungomare Dante Alighieri. Il Mercato del Contadino avrà una apertura anticipata il 30 dicembre.

Il Mercato Ittico, invece, verrà chiuso solo nelle giornate di Natale, Capodanno ed Epifania. Tutti gli altri servizi comunali non subiscono modifiche: è naturale che nei giorni di «Zona Rossa» molte persone rimarranno totalmente a casa e queste decisioni prese dal Comune nascono proprio da questa riflessione. La speranza è che le regole vengano rispettate.

