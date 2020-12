"Figata salvare vite umane mentre gli sciacalli vanno in tv": polemica sul tweet di Zangrillo

"Grazie cari amici. Grazie al mio splendido gruppo. Che figata salvare vite umane mentre gli sciacalli che non hanno mai tenuto la mano a un malato sparano cazzate in televisione". Recita così il tweet pubblicato da Alberto Zangrillo che sta riaccendendo le polemiche.

Il primario di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, uno dei medici che in questi mesi di pandemia ha fatto molto discutere per le sue affermazioni sul coronavirus, risponde così a un utente che si firma 'Doctor Marco Milano' e che ringrazia il primario per una vicenda personale. Parole, quelle di Zangrillo, che sono destinate a scatenare un nuovo vespaio.

