Coronavirus, in Italia 111 morti ogni 100 mila abitanti: il triste primato mondiale

L’Italia è prima al mondo per il numero di morti per Covid-19 rispetto agli abitanti. È quanto risulta dai dati della Johns Hopkins University. In Italia risultano 111,23 decessi ogni 100 mila abitanti. Seguono Spagna (104,39), Gran Bretagna (99,59) e Stati Uniti (94,97).

L’Italia risulta invece terza al mondo per il tasso di mortalità rispetto ai contagiati da Covid (3,5%), dietro Iran (4,7%) e Messico (9%). Al quarto posto il Regno Unito (3,4%), seguito da Indonesia (3%) e Spagna (2,7%).

Secondo i dati raccolti dall’ateneo americano, che fin dall’inizio della pandemia è considerato fra i più completi collettori delle informazioni ufficiali dei Paesi, nel mondo i decessi per coronavirus sono pari a 1.674.840; in termini assoluti, al primo posto ci sono gli Usa con 313.588, seguiti dal Brasile con 185.650 e dall’India con 145.136. In tutta Europa, i decessi sono oltre 500 mila, 67.894 solo in Italia.

© Riproduzione riservata