Dpcm Natale, Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio e arancione nei feriali: deroga per due non conviventi

Alla fine vince il rigore. Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. E’ l’orientamento che emerge, a quanto si apprende da fonti di governo, dal vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Boccia. Ora ci sarà il confronto con le Regioni.

Nel provvedimento ci sarebbe anche la cosiddetta deroga "nei due commensali". Nell’ambito della zona rossa e arancione, quindi, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, sarà consentito sia nelle giornate "rosse"che in quelle "arancioni" a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private. Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri.

«Le misure che stiamo decidendo e che dobbiamo comunicare agli italiani prevedono un restringimento abbastanza significativo tra il 24 dicembre e il 6 gennaio», ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il dubbio delle ultime ore era stato se scegliere la strada della zona rossa nei giorni festivi e prefestivi fino al 3 gennaio oppure se applicare un’unica misura dal 24 al 6.

Le parole di Speranza avevano suggerito che a spuntarla alla fine era stata l'ala "rigorista": un vero e proprio lockdown (quasi) come in primavera per tutta la durata del periodo festivo. Da chiarire anche l’eventualità di permettere comunque degli spostamenti tra piccoli comuni, la possibilità di andare a trovare le persone anziane e di avere due congiunti non conviventi in più a tavola, anche se su questo punto l’ala rigorista è ferma sulle sue posizioni. Non indietreggia. Chiude di stringere ancora di più.

