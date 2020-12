Coronavirus oggi, il bollettino del 18 dicembre: scendono i contagi in Sicilia, tasso di positività al 9%

Sono 731 i nuovi contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, meno di ieri. Scendono anche tamponi (8109) e tasso di positività, che si assesta al 9%, poco meno di 24 ore (quando era al 9,2%). In calo, per fortuna, anche le vittime, 22, anche se il numero rimane ancora considerevole. Risalgono i malati in terapia intensiva (+3) mentre scendono ancora i ricoveri ordinari.

In isolamento domiciliare 32.592. I guariti sono 1.532. Sul fronte della distribuzione fra le province Catania registra 356 positivi,

Palermo 116, Messina 89, Ragusa 41, Trapani 29, Siracusa 41, Agrigento 27, Caltanissetta 15, Enna 17.

Nuovi casi di Covid in Italia in calo rispetto a ieri: secondo l’ultimo bollettino del ministero della salute, nelle ultime 24 ore sono stati 17.992 rispetto ai 18.236 di ieri. In calo però anche il numero dei tamponi effettuati, 179.800 oggi a fronte dei 185.320 di ieri, per cui il rapporto positivi tamponi risale al 10% (ieri era 9,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 674 (ieri 683), per un totale di 67.894.

© Riproduzione riservata