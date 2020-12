Coronavirus oggi, bollettino del 17 dicembre: netto calo dei casi in Sicilia, tasso di positività sotto il 10%

A dare notizia sui dati sul coronavirus oggi in Sicilia è stato l'assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza. "C'è stato un incremento di 872 casi positivi in Sicilia, i ricoverati in rianimazione sono scesi a 179 unità, con un decremento di 4 unità e i degenti in malattia infettiva sono scesi a 1131 con un decremento che si accompagna a 97 dimissioni, un numero importante, con 28 deceduti", ha detto Razza. I tamponi sono stati 9353, con un tasso che scende, dopo molto tempo, sotto il 10% (9,32%).

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 243, Palermo 286, Messina 141, Ragusa 40, Trapani 29, Siracusa 49, Agrigento 31, Caltanissetta 23, Enna 30.

Nuovi casi di Covid in aumento in Italia. Secondo l’aggiornamento diffuso dal ministero della Salute, sono stati 18.236 nelle ultime 24 ore a fronte del +17.572 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 185.320 (ieri erano stati 199.489), con un rapporto positivi/test che risale al 9,8% (ieri era dell’8,8%). I morti delle ultime 24 ore sono stati 683 (ieri erano stati 680), per un totale che sale a 67.220.

