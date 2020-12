La riunione on line diventa hot, consigliere M5s di Milano si lava in diretta streaming

In bagno a lavarsi in diretta streaming durante una riunione on line della Commissione ambiente del Consiglio comunale di Milano. A fare la gaffe è stato Gianluca Corrado, 43 anni, avvocato, quattro anni fa candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle,oggi consigliere comunale e componente della Commissione.

All'ordine del giorno c'era la delibera del piano aria. Ma durante i lavori Corrado spunta in video dal bagno nudo dalla cintola in su.

A quanto pare il consigliere pensava di aver spento il video mentre seguiva da remoto i lavori della commissione. Poiché aveva fretta mentre partecipava alla riunione si sistemava per uscire, ma la tecnologia lo ha tradito. I lavori della Commissione sono comunque proseguiti senza alcun intoppo.

