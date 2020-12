Sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Palermo, per un incidente avvenuto al km 24, all’altezza di Terrasini.

In seguito al sinistro, un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli, si registrano feriti. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

