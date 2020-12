Coronavirus: Cuffaro ricoverato al Civico, condizioni generali buone

C'è apprensione per Salvatore Cuffaro dopo il ricovero all'ospedale Civico per un peggioramento delle condizioni di salute. L'ex governatore della Sicilia è positivo al Coronavirus e dopo un primo periodo di isolamento a casa, è stato trasportato prima all'ospedale Cervello e dopo l'esito della Tac è stato trasferito all'ospedale Civico. Cuffaro è stato ricoverato in terapia semintensiva per un principio di polmonite monolaterale.

Le condizioni generali, questa mattina, sono buone e si trova in ventilazione spontanea con ossigeno.

© Riproduzione riservata