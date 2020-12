Coronavirus in Sicilia, nell'ultima settimana record di guariti e meno positivi ma ancora tanti morti

Nella settimana appena finita i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia sono stati 8941, valore più basso del 5,1% rispetto alla settimana scorsa, secondo il report dell'Ufficio Statistiche del Comune di Palermo. Gli attuali positivi sono 39746, 738 in meno rispetto alla settimana scorsa.

I ricoverati sono 1580, di cui 213 in terapia intensiva, 183 unità in (-28 il numero di ricoverati in terapia intensiva) rispetto alla settimana scorsa. Il numero dei guariti (29984) è cresciuto di 9426 rispetto alla settimana scorsa, il numero più elevato registrato dall'inizio della pandemia.

La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 41,9%. Il numero dei deceduti, pari a 1759, è aumentato di 253 persone rispetto alla settimana scorsa. I ricoverati rappresentano il 4% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%). La settimana scorsa erano il 4,4% (in terapia intensiva lo 0,6%).

