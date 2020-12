Mezza Italia "gialla", boom di prenotazioni di voli Alitalia per il Sud prima di Natale

Il pressing dei governatori verso il Governo nazionale non è ancora venuto meno. Mentre otto regioni hanno cambiato colore (da rosso ad arancione e da arancione a giallo), rimane ancora in piedi la richiesta di rivedere le scelte sul divieto di spostamento tra i comuni imposto a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Ma non è ancora il momento di abbassare la guardia e allentare le misure restrittive perché un errore porterebbe ad una terza ondata a gennaio: "Serve ancora qualche altro sacrificio" ribadisce il ministro della Salute Roberto Speranza.

Ma il timore è una fuga dal Nord nell'ultimo fine settimana prima del 25 dicembre, come già avvenuto a marzo a poche ore dal lockdown. Il primo giorno del nuovo Dpcm vede dunque l'Italia cambiare nuovamente colore e tingersi di giallo, con ben 11 regioni che entrano nella zona con le restrizioni più blande a partire dal 6 dicembre.

Otto regioni cambiano colore

A Sicilia, Liguria, Lazio, Molise, Sardegna, Veneto e provincia di Trento si aggiungono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Con la nuova ordinanza firmata dal ministro Speranza diventano invece arancioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e provincia di Bolzano, che vanno ad aggiungersi a Calabria, Lombardia, Piemonte e Basilicata, che già la settimana prossima potrebbero diventare gialle.

Nelle 4 nuove regioni arancioni da domenica sarà possibile riaprire i negozi ma dovranno rimanere in quella fascia per due settimane: il 18 dicembre, se i dati confermeranno il trend, entreranno anche loro nella zona con le minori restrizioni. Resta invece rossa, unica regione italiana, l'Abruzzo.

Preoccupazione condivisa da buona parte dei presidenti di Regione che tornano in pressing sul governo affinché modifichi i divieti imposti per le feste. Il più duro è il governatore calabrese Nino Spirlì che definisce le chiusure un "atto quasi criminale" mentre Luca Zaia è convinto ci siano "margini" per convincere il governo: "A Natale siamo tutti più buoni e quindi spero in un ravvedimento del governo".

Rischio esodo verso Sud

Al problema delle famiglie divise se ne aggiunge poi un altro, il rischio esodo di massa dal nord. "Il 19 e 20 dicembre - dice Fontana - rischiamo di rivedere quello che successe nella notte tra il 7 e l'8 marzo", poche ore prima della chiusura dell'Italia. Un timore che sembrerebbe trovare conferma in un dato: Alitalia ha visto schizzare le prenotazioni con un incremento del 50% tra il 17 e il 20 dicembre. Con le Faq del governo è probabile comunque che vengano chiariti una serie di dubbi proprio sugli spostamenti - verrà ad esempio ribadito che sarà possibile raggiungere anche il giorno di Natale un anziano solo o non autosufficiente e sarà possibile il ricongiungimento delle coppie che vivono distanti - ma la linea di palazzo Chigi non cambierà.

Il piano per Natale prevede controlli intensi anche se, viene ribadito, non ci sarà la stessa rigidità applicata durante il lockdown perché in quel caso c'erano divieti molto più stringenti. L'attenzione in particolare si concentrerà sul rispetto del coprifuoco, sui divieti di spostamento, con verifiche a campione e poi più serrate nei giorni di festa e nei weekend, e sul monitoraggio, anche con i droni, di strade e piazze dello shopping per evitare gli assembramenti.

