"Pippo Baudo è morto", la bufala circola sul web ma lui stesso la smentisce

Pippo Baudo non è morto e a smentire la notizia che circolava oggi sul web, è lo stesso presentatore che ai microfgoni di Rai Radio1, nella trasmissione Zappinga, ha anche scherzato sulla vicenda: "Queste notizie nascono, vengono inventate, vengono riprese... uno rimane sbalordito. Fortunatamente sono vivo, vitale, vi ascolto, vi seguo, seguo la tv, vivo bene questa mia esistenza come la vivono tutti gli italiani: in mezzo a tante preoccupazioni ma comunque si campa. Devo campare fino 130 anni!"

"Quando l’ho sentito - ha proseguito il celebre conduttore - ho sorriso subito, ma mi sono toccato subito. Dopo mi sono detto 'è andata anche questa volta, non ce l’hanno fattà".

Baudo ha citato Giovanni XXIII sul pessimismo: "Diffidate sempre dai pessimisti, perchè loro sono contenti quando si realizzano le loro previsioni. Toccate ferro quando parlano i pessimisti".

© Riproduzione riservata