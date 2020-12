Nuovo Dpcm, coprifuoco a Natale e ristoranti chiusi la sera: linea dura del governo fino al 10 gennaio

Sono ore decisive per il prossimo Dpcm che dovrebbe contenere tutte le misure che entreranno in vigore dal prossimo 4 dicembre e relative anche alle festività natalizie.

Il coprifuoco resta alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, fascia, si spera, nella quale dovrebbero rientrare tutte entro le festività.

Ciò è quanto sostenuto dal governo nell’incontro in videoconferenza tra il ministro Francesco Boccia e le Regioni. Il sistema a zone con tre colori resta in vigore ma, in base all'andamento epidemiologico, subirà variazioni.

Dagli spostamenti tra le regioni al settore della ristorazione, dall'apertura degli impianti sciistici alla didattica in presenza per tutti: sono diversi i temi che dovranno essere affrontati nelle prossime ore. La bozza del nuovo Dpcm sarà inviata domani alle Regioni per un’ultima valutazione, dovendo il provvedimento essere firmato dopodomani, 3 dicembre, ed entrare in vigore il 4.

Nel pomeriggio, poi, il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, con il ministro Federico D’Incà, incontreranno i capigruppo di maggioranza.

