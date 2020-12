Coronavirus e Natale, Bassetti: "Tampone prima di vedere i parenti? Fuorviante"

«Non consiglio il test prima di vedere i parenti, è fuorviante. Già abbiamo fatto un errore una volta, al ritorno dalle vacanze, abbiamo fatto i test a della gente che due giorni dopo è diventata positiva. Evitiamo di dare false patenti che non servono a granché».

Lo ha detto a Tagadà su La7 l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. «I test - ha spiegato - devono essere usati in caso di contatto certo o di sintomi, non devono essere visti come un liberi tutti, altrimenti rischiamo di fare più danno che beneficio. Dovrà essere un Natale diverso: mascherina Ffp2, una cosa rapida, distanziandosi. Evitiamo abbracci».

© Riproduzione riservata