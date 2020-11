Caso Genovese, il legale di Leali: "Querelata Barbara D'Urso"

La difesa di Daniele Leali, l’imprenditore amico di Alberto Genovese (arrestato per aver stuprato e seviziato una 18enne dopo una festa a casa sua), ha fatto sapere di aver querelato Barbara D’Urso, la conduttrice della nota trasmissione di Canale 5, 'Non è la D’Urso', perchè ieri sera «in violazione delle più comuni regole giornalistiche ed enfatizzando gravemente i fatti, ha contribuito a scatenare l’invio di migliaia di messaggi minatori» contro Leali, ospite in collegamento dall’Indonesia.

Secondo quanto appreso, l’ex vocalist e imprenditore nell’ambito delle discoteche, ieri sera, al termine della diretta, si è sentito male a causa delle minacce di morte subite, ha avuto un attacco di panico ed è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Bali. La difesa sottolinea che Leali «non è indagato» e che «è vittima anch’egli di questo caso giudiziario», diffidando tutte le testate a parlare dell’argomento «enfatizzando temi accusatori». A farlo sapere l’avvocato Sabinio Di Sibio.

