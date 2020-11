Vescovi Siciliani: "Camminiamo nel deserto. Preghiamo per il giorno in cui il Covid sarà sconfitto"

"Con quale sensazione entriamo quest’anno nel tempo di Avvento? Ci sentiamo compagni di un viaggio diventato molto incerto e pericoloso. Ci prende la sensazione di un cammino nel deserto, senza strade sicure. L’unica meta che ci interessa ora? Veder sorgere il giorno in cui il Covid-19 sarà sconfitto!". Lo scrivono i vescovi siciliani nel messaggio per l'Avvento rivolto ai fedeli.

"Dopo enormi danni, lutti, crolli economici, reazioni disperate - dicono i pastori delle diocesi dell’Isola - aneliamo alla notizia che presto ci sia il vaccino per tutti. In questo contesto l’Avvento arriva carico di antiche e nuove provocazioni, che noi vogliamo condividere con tutti voi. Vorremmo con semplicità sfogliare il calendario della speranza insieme alle nostre famiglie e alle nostre comunità parrocchiali e religiose, insieme alle nostre città provate da tante difficoltà e desiderose di autentica crescita e vero riscatto da ogni povertà e schiavitù. Vorremmo realizzare, in ogni casa, una corona di Avvento".

Ogni settimana "vogliamo segnare insieme i doni delle quattro tappe del cammino. Su ciascuno di voi invochiamo la benedizione di Gesù, principe della Pace: è Lui che illumina ogni prova della fede; ci rivela il volto del Padre, ci guida col suo Spirito. Compagni di viaggio nel tempo e nell’eternità, seminiamo speranza, coraggio e fraternità".

