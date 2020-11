Coronavirus, i dati dei pediatri: "Il 12% dei contagiati sono bambini e adolescenti"

Sono 126.622, pari a circa il 12 per cento dei contagiati, i bambini e gli adolescenti che in Italia durante la pandemia sono risultati positivi al Covid-19, di cui 36.622 nella fascia 0-9 anni e 90mila nella fascia 10-19 anni. Sinora la maggior parte di loro ha manifestato forme cliniche lievi, con un tasso di letalità fortunatamente bassissimo ma, se i contagi dovessero aumentare ulteriormente, anche i soggetti in età evolutiva, soprattutto quelli fragili con patologie preesistenti, potrebbero andare incontro a problemi di salute più importanti.

Di bambini, adolescenti e pandemia da Covid-19 si parlerà al congresso straordinario digitale della Società italiana di pediatria (Sip) dal titolo "La Pediatria italiana e la pandemia da SARS-CoV-2", il più importante appuntamento di aggiornamento e formazione sul coronavirus dedicato a neonati, bambini e adolescenti nel nostro Paese e rivolto ai pediatri e a tutti i professionisti che si prendono cura dell’età evolutiva. L’evento sarà in live il 27 e 28 novembre, mentre dal 29 novembre al 27 maggio 2021 sarà fruibile su piattaforma Fad.

"Questo congresso, primo interamente digitale della Sip - afferma il presidente della Sip, Alberto Villani - raccoglie le 17 società affiliate alla Sip specializzate nei vari ambiti della pediatria (dall’infettivologia all’allergologia sino all’emergenza-urgenza etc.), gli 11 Gruppi di Studio Sip dedicati all’approfondimento di specifiche tematiche e le 19 Sezioni Regionali che operano sul territorio nazionale: ognuno darà un contributo, offrendo così un quadro a tutto campo di quanto la pediatria italiana ha fatto e sta facendo in corso di pandemia. Non solo temi epidemiologi e sanitari saranno al centro del congresso, ma anche le implicazioni sociali e organizzative che coinvolgono l’età evolutiva in questa pandemia". AGI

