Coronavirus, 1698 i nuovi casi in Sicilia ma record di tamponi e scende il tasso di positività

Sono 1698 i nuovi positivi nell'epidemia di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, con 39 vittime (971 dall'inizio della pandemia). Record di tamponi: 10774, con un'incidenza di casi del 15,76%, minore rispetto a ieri quando si era superato il 17% e di poco superiore all'incidenza nazionale odierna (15,44%). La buona notizia è la crescita minima dei ricoveri: quattro in regime ordinario (1505 in totale) e altrettanti in terapia intensiva (227).

Con i nuovi casi salgono a 30.756 gli attuali positivi con un incremento di 991. In isolamento domiciliare sono 29.024. I guariti sono 668. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 543, Catania 456, Ragusa 214, Messina 184, Trapani 46, Siracusa 48, Agrigento 81, Caltanissetta 67, Enna 59.

Risale comunque la curva dei contagi di Covid 19 in Italia dopo la contrazione di ieri legata al minor numero di tamponi eseguiti nel giorno festivo: i nuovo casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo l’aggiornamento del ministero della Salute, sono 32.191 (ieri +27.354), per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.238.072. I tamponi effettuati sono stati 208.458 (ieri 152.663), per un tasso positivi/tamponi pari a 15,4%. Elevato il numero delle vittime, 731 (il più alto dal 3 aprile, ieri erano state 504), per un totale di 46.464. Sul fronte ospedaliero, il numero dei ricoverati sale a 33.074 (+538), dei quali 3.612(+120) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano in 697.124.

