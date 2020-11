Vaccino anti-Covid per tutti gli italiani entro giugno: costerà meno di 5 euro

Gli italiani potranno ricevere molto presto il vaccino e ad un costo bassissimo. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenuta a Uno Mattina.

"I cittadini potranno riceve il vaccino molto presto, prima di giugno. L'Italia ne ha fatto un ordinativo che basta a coprire tutta la popolazione, abbiamo prenotato 70 milioni di dosi", assicura Zampa. "Il vaccino avrà un costo bassissimo, sotto i 5 euro. La vaccinazione comincerà dagli operatori socio-sanitari, forze dell'ordine, anziani, tutti i lavoratori fragili. E poi per classi di età: verrà fissato un criterio e si arriverà velocemente a tutti".

L'annuncio della Pfizer sul vaccino "è una grande e bella notizia. Arriva dopo avere fatto una sperimentazione molto ampia. Tra l'altro la Pfizer a suo tempo non aderì a una richiesta di accelerazione che era stata avviata negli Stati Uniti - ha ricordato Zampa - ma ha proceduto secondo i tempi giusti, con grande intelligenza. Cionondimeno voglio ricordare che manca ancora la registrazione, quindi il vaccino non è sul mercato. Non vorrei che ci fosse confusione su questo punto".

Il vaccino anti Covid sviluppato dalle aziende Pfizer e BioNTech si basa su una delle tecnologie più innovative e avanzate, adottata anche da altre due grandi aziende in corsa: la tedesca Curevac e l'americana Moderna. Tutti e tre i vaccini stanno affrontando la terza e ultima fase della sperimentazione clinica e tutti e tre sono vaccini a Rna. Commentando i dati sul vaccino di Pfizer e BioNTech, il direttore del Niaid, l'immunologo Anthony Fauci, ha definito i risultati "molto buoni". "Mostrano - ha osservato - che la nuova tecnologia utilizzata, basata sull' impiego dell'Rna messaggero funziona nell'indurre la risposta immunitaria". Poichè la tecnologia è la stessa alla base del vaccino anti-Covid di Moderna, per Fauci la speranza è che a breve "potremo forse avere due vaccini".

