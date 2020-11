Migranti, 948 sulle navi quarantena in Sicilia: 109 positivi al Covid

A bordo delle navi quarantena, ospitate in rada di fronte al porto di Augusta e quello di Trapani e nelle acque lampedusane, vi sono in totale 948 persone migranti di cui 109 positive al Covid-19: queste ultime sono ospitate in aree separate e isolate della nave al fine di proteggere gli altri.

Lo afferma il Garante nazionale per i diritti delle persone private della liberta' personale, il quale osserva, nel suo bollettino odierno, che "il numero delle persone presenti a bordo, presumibilmente, e' destinato a salire proprio per l'auspicato svuotamento dell'hotspot di Lampedusa".

Sulla questione delle navi, secondo il Garante, "occorre tornare a riflettere e confrontarsi, anche con quelle associazioni che piu' direttamente svolgono un lavoro di contatto con le persone che hanno trascorso un periodo di quarantena a bordo".

Il Garante, da parte sua, ribadisce quanto gia' espresso sul "necessario contenimento della funzione delle navi alla sola fase precauzionale, peraltro supportata da una effettiva informazione circa i diritti azionabili e dalla massima attenzione alle storie individuali delle persone soccorse in mare".

© Riproduzione riservata