Coronavirus, mai così tanti casi e vittime in Sicilia: 1423 contagi e 34 morti in 24 ore, cala trend dei ricoveri

Sono 1423 i casi di coronavirus in Sicilia in 24 ore. Ben 34 le vittime, mai così tanti in un giorno, così come i contagi. Due malati in più in terapia intensiva (159 in tutto) e dieci in regime ordinario (1157), dunque meno rispetto a ieri, con un trend in discesa. Tamponi effettuati, 9525 (di poco superiori a giovedì). Sono 19.513 gli attuali positivi, 18.197 in isolamento domiciliare, sono 28.825 i casi totali e 8.684 i dimessi guariti.

Ancora in salita la curva epidemica in Italia. Oggi si registrano 37.809 casi, nuovo record di sempre, contro i 34.405 di ieri. Record anche per i tamponi, 234.245 (quasi 15mila più di ieri), ma il rapporto positivi/tamponi sale comunque al 16,14% contro il 15,69% di 24 ore fa. Ancora alti i decessi, 446 (ieri 445): il totale delle vittime sale a 40.638. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Impennata dei guariti, 10.586 in 24 ore (ieri erano 4-961), per un totale di 322.925. Gli attualmente positivi sfiorano ormai il mezzo milione (sono 499.118, 26.770 più di ieri). Nuovo balzo anche dei ricoveri in terapia intensiva, +124 (ieri +99), che sono ora 2.515 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 749 in più (ieri 1.140), per un totale di 24.005. Le persone in isolamento domiciliare sono 472.598.

