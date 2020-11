Coronavirus, Pregliasco: "Diffusione più ampia e peggiore di prima"

La diffusione del coronavirus oggi è "molto ampia e peggiore della prima volta" e "il problema è la pervasività di questo perfido virus che, grazie alla sua benevolenza nella grande maggioranza dei casi, penetra in famiglia e nei contesti lavorativi". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore scientifico dell’Istituto Galeazzi di Milano, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3.

"In questo momento - ha proseguito - c'è una diffusione, non dico omogenea, ma molto ampia e peggiore della prima volta. Lo vedo nella percezione del contesto in cui vivo e lavoro, di familiari e gli amici: in questo momento la probabilità di rischio c'è e l’oggettività di contrarre l’infezione è generalizzata".

Il Sars-Cov- 2, ha aggiunto, "è facilissimo acquisirlo, magari sul lavoro o in un contesto comunitario, ma poi arriva a casa" e "la famiglia è un elemento moltiplicatore perché si abbassano le difese a fronte della presenza di soggetti asintomatici". ANSA

