Palermo, tentato furto in un cantiere alla stazione: una denuncia, controlli a Messina

Prova a rubare un riduttore di nastro trasportatore in un cantiere alla stazione di Palermo ma viene incastrato dalle telecamere. Un 31enne è stato denunciato per tentato furto del valore di 800 euro.

L’uomo è stato individuato grazie alle immagini del sistema di videosoveglianza, che hanno permesso ai poliziotti di riconoscere il colpevole.

Sempre a Palermo, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un ventenne di origini subsahariane che ha tentato di sottrarsi ai controlli sferrando calci e pugni agli operatori. Per l’uom è stato necessario anche attivare le procedure per un T.S.O.

A Messina invece la Polfer ha denunciato un cittadino polacco, in stato di ubriachezza e con atteggiamenti violenti, per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e un giovane italiano per aver violato le prescrizioni dell’avviso orale ricevuto dal Questore.

Infine, gli agenti della Polfer di Taormina hanno svolto alcuni controlli ai carri trasportanti merci pericolosi e a seguito dell’attività investigativa, hanno elevato sanzioni amministrative per 6.500 euro.

